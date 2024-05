Um 95 km/h zu schnell: 17-Jähriger ist Führerschein und Auto los

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 06:25 / ©BMI/Gerd Pachauer

Ein 17 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Kitzbühel mit österr. Staatsbürgerschaft war am 26. Mai 2024, um 22.55 Uhr, im Bereich Wiesing mit einem PKW auf dem linken Fahrstreifen der Inntalautobahn A12 bei erlaubten 100 km/h mit 195 km/h unterwegs. Die massive Geschwindigkeitsüberschreitung wurde von einer Streife der Autobahnpolizei Wiesing festgestellt. Der Lenker wurde am Parkplatz Münster angehalten. Ihm wurde vor Ort vorläufig der Führerschein abgenommen und das gelenkte Fahrzeug beschlagnahmt. Anzeige an die zuständige Verwaltungsbehörde wurde erstattet.