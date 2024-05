150 Jahre Diakonie: „Wir feiern das Leben – jedes einzelne Leben“

Die Diakonie ist heute ein Dachverband von rund 30 Hilfswerken und -vereinen im Bereich der evangelischen Kirchen, mit mehr als 10.000 hauptamtlichen und knapp 3.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern österreichweit. Die Diakonie de La Tour beschäftigt 2.800 Mitarbeiter, davon 300 ehrenamtlich.

„Dranbleiben, hinschauen, Mut machen, Leben stärken“

„Die Diakonie hat in den letzten 150 Jahren viel Leid gelindert und Freude gespendet“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Er beschrieb die Arbeit der Diakonie treffend mit vier Worten: „Dranbleiben im Wirken gegen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen, hinschauen, wenn Menschen in Not sind, Mut machen am Weg vorwärts und in Zusammenhalt, Leben stärken und einander zur Seite stehen.“

Ein Apfelbäumchen als Geschenk

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) dankte der Diakonie für die langjährige Partnerschaft bei zahlreichen Projekten und überreichte ein symbolisches Geschenk. „Es sind unzählige Momente, die ich mit der Diakonie verbinde. Vor allem sind es die Schlüsselübergaben bei den Eröffnungen von Einrichtungen und die alljährlichen Adventkranzübergaben. Danke vielmals für das alles“, sagte sie und überreichte ein Apfelbäumchen.

©LPD Kärnten/Stein Pfarrerin Dipl.Ing.in Mag.a Astrid Körner, LH Peter Kaiser, Präsident der Diakonie Österreich, Wirtschaftsdirektor Mag. Walter Pansi

„Die Diakonie ist eine Sensation“

Auch die Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) aus Treffen, Martin Treffner (ÖVP) aus Feldkirchen und Christian Scheider (Team Kärnten) aus Klagenfurt betonten die gute Zusammenarbeit mit der Diakonie de La Tour. „Die Diakonie ist eine Sensation, weil sie so vielfältig in den unterschiedlichsten Sparten tätig ist“, meinte Klubobmann Markus Malle.

„Wir feiern das Leben – jedes einzelne Leben“

Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour, rief in ihrer Predigt zu mehr Menschlichkeit auf: „Wir feiern das Leben – jedes einzelne Leben. Jeder Mensch hat seine Schönheit, seine Echtheit, seine Würde. Lasst uns aufeinander zugehen, lasst uns einander Mensch werden ohne Aber.“

©LPD Kärnten/Stein Personaldirektorin MMag.a Susanne Prentner-Vitek – Vorstandsvorsitzende, LH Beate Prettner, LH Peter Kaiser, Präsident der Diakonie Österreich, Wirtschaftsdirektor Mag. Walter Pansi, Pfarrerin Dipl.Ing.in Mag.a Astrid Körner

Diakonie seit 1874 in Österreich

Die Direktorin der Diakonie Österreich, Pfarrerin Maria Moser, erinnerte an die Ursprünge der Diakonie in Zeiten der industriellen Revolution, die viel neues Elend mit sich brachte. „In Deutschland entstand die Diakonie bereits 1848, in Österreich folgte die offizielle Gründung 1874“, erklärte sie. Gerwin Müller vom Aufsichtsrat der Diakonie de La Tour betonte: „Wir haben uns den Spirit von Pfarrer Schwarz und Gräfin de La Tour erhalten und wollen ihn auch in Zukunft weitertragen.“

Musikalische Umrahmung und prominente Gäste

Musikalisch untermalt wurde das Fest vom Kindergarten St. Ulrich und dem Schulchor der de La Tour Schule Klagenfurt. Zu den Gästen zählten auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft, die die Bedeutung der Diakonie in den letzten 150 Jahren unterstrichen.