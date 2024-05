Spitzenvertreter des Gesundheitswesens erarbeiten Lösungen

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 07:09 / ©Ben Kaulfus

Von Donnerstag bis Samstag versammelte sich das Who-is-Who des österreichischen Gesundheitswesens im Kongresszentrum Schladming, um aktuelle Herausforderungen im Gesundheitssystem zu adressieren. Zu den Highlights des prominent besetzten Kongresses zählten die Erstellung eines „Community-Manifests“ und ein Appell zur mutigen Fehlerkorrektur durch den deutschen Soziologen Harald Welzer.

Das AHF Community-Manifest: Ein Forderungskatalog für die Bundesregierung

Ein zentrales Ziel des AHF-Schladming war die Nutzung der „Schwarmintelligenz“ der anwesenden Berufsgruppen zur Erstellung eines Forderungskatalogs für die neue Bundesregierung. Das Team von FAS Research sammelte während des Kongresses 560 Themenvorschläge, aus denen zwölf Prioritäten-Cluster entstanden. Am Samstag wurde das „Manifest“ von Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, an Gesundheitsminister Johannes Rauch übergeben. Hörhan erklärte: „Mit dem Manifest haben wir einen gemeinsamen Richtungssinn in der Gesundheit entwickelt. Jetzt geht es darum, dieses Verständnis umzusetzen.“

Wichtige Forderungen des Manifests:

Prävention & Gesundheitsförderung: Ausbau von personalisierten Präventionsprogrammen und Stärkung der Impfbereitschaft. Finanzierung aus einer Hand: Reform zur Vereinheitlichung der Finanzierungsquellen und Abbau von Bürokratie. Integrierte, niederschwellige Versorgung: Entlastung der Spitäler durch Stärkung der Primärversorgung und niederschwellige Angebote. Health Literacy: Verbesserung der Gesundheitskompetenz durch Bildung und besseren Zugang zu gesicherten Gesundheitsinformationen. Einheitlicher Datenraum: Schaffung eines institutionenübergreifenden „Health Data Space“. Attraktivierung der Gesundheitsberufe: Verbesserte Rahmenbedingungen und leichterer Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte. E-Health und KI: Ausbau von E-Health-Strategien und Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Einbindung der Patienten: Stärkere Beteiligung von Patienten und Angehörigen in Entscheidungsprozesse.

Keynotes: Innovation und Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg

Harald Welzer eröffnete den Kongress mit dem Aufruf, nicht nur Zustände, sondern vor allem Prozesse zu korrigieren. „Ein angemessener Zeitraum, um Veränderungen effizient zu gestalten, wären mindestens 10 Jahre“, betonte er. Lisa Witter, Unternehmerin und Autorin, hob in ihrer Keynote die Notwendigkeit einer neuen Führungskultur hervor, die auf Optimismus und radikalem Fokus basiert. Sie zeigte anhand von Beispielen, wie innovative Lösungen erfolgreich umgesetzt werden können.

Vertrauen als zentraler Heilfaktor

Chefanalyst Peter Filzmaier und Gesundheitsminister Johannes Rauch unterstrichen die Bedeutung von Vertrauen im Gesundheitssystem. „Ohne das Vertrauen der Akteure untereinander ist politische Entscheidungsfindung kaum möglich“, so Rauch. Katharina Reich, Direktorin für Öffentliche Gesundheit, betonte die Rolle des Austrian Health Forum bei der Förderung eines vertrauensvollen Dialogs unter den Akteuren des Gesundheitssystems. „Das Kongressthema Vertrauen hat sich als Volltreffer erwiesen. Wir freuen uns über die Zustimmung aller 400 Teilnehmer“, resümierte AHF-Gründer Christoph Hörhan. „In Zeiten, in denen die Umsetzung der Gesundheitsreform auf der Kippe steht, ist es umso wichtiger, alle Verantwortlichen zusammenzubringen und gemeinsame Ziele in den Vordergrund zu stellen.“