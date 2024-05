Matura und jetzt? „5 Sterne Management ALL INCLUSIVE“ an der KTS

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 07:51 / ©KTS Villach

Für alle, die mehr über dieses Angebot erfahren möchten, besteht die Möglichkeit, am Dienstag, dem 28. Mai 2024, das „Kolleg-Café“ zu besuchen. Von 13.30 bis 15.30 Uhr öffnet die Rundbar der Kärntner Tourismusschule ihre Türen für InteressentInnen. Hier gibt es Campusführungen, Informationsgespräche und köstliche Kaffeespezialitäten. Für diejenigen, die nicht persönlich vor Ort sein können, ist auch die Buchung eines individuellen Informationstermins möglich – per E-Mail an schusteritsch.sonja@kts-villach oder online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 08:09 Uhr aktualisiert