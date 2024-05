Streit in Feldkirch eskaliert: Mann nahm Küchenmesser als Waffe

Ein 33-Jähriger hat am Sonntag in Feldkirch einen 21-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Küchenmesser bedroht.

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag in einer Flüchtlingsunterkunft in Feldkirch von einem 33-jährigen Besucher mit einem Küchenmesser bedroht worden. Beim Besuch des 21-Jährigen entbrannte ein Streit, der den 33-Jährigen so in Rage versetzte, dass er das Messer zog. Als aufgrund der Auseinandersetzung die Polizei gerufen wurde, ergriff der Ältere die Flucht. Er wurde im Zuge einer Alarmfahndung von der Polizei festgenommen. Das Messer wurde in der Nähe der Unterkunft gefunden, informierte die Exekutive. Verletzt wurde niemand. Der 33-Jährige war in Begleitung von vier weiteren Bekannten unterwegs. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt.(APA/red. 27. 5. 2024)