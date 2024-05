Die Nockis, DJ Ötzi & Melissa Naschenweng bei „Wenn die Musi spielt“

Am 14. und 15. Juni ist es wieder so weit: Das „Wenn die Musi spielt“-Sommer-Open-Air findet in Bad Kleinkirchheim/St. Oswald in den Nockbergen statt. Auf der Bühne stehen werden viele Stars der Volksmusik- und Schlagerszene, darunter DJ Ötzi oder die Kärntnerin Melissa Naschenweng. Durch den Abend führen Moderatoren Stefanie Hertel und Marco Ventre.

Viele Stars der Szene dabei

Die Künstlerliste des heurigen Sommer-Open-Airs kann sich sehen lassen: Mit dabei sind zahlreiche namhafte Schlager- und Volksmusikstars, darunter sind neben den bereits genannten Semino Rossi, Petra Frey, Marc Pircher, Die Jungen Zillertaler, Saso Avenik und die Oberkrainer, Fantasy oder Bernhard Brink.

Freitag Generalprobe, Samstag TV-Aufzeichnung

Einlass am 14. Juni um ist 15 Uhr, ab halb vier beginnen die Proben. Ab 17 Uhr kommt man ins VIP-Zelt und um 18.30 fängt das Warm-up an. Ab 20.15 Uhr findet schließlich am Freitag die Generalprobe für die Show statt. Am Samstag wird das „Wenn die Musi spielt“-Sommer-Open-Air fürs Fernsehen aufgezeichnet. Einlass ist um 16 Uhr, um 17 Uhr beginnt das Warm-up und das VIP-Zelt wird für die Besucher geöffnet, bevor schließlich um 20.15 Uhr die Show startet.