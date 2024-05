Nach Golfcart-Absturz: 86-jähriger Beifahrer verstorben

Am Sonntagvormittag, den 12. Mai 2024, kam es zu einem tragischen Unfall in Tirol, wir haben berichtet. Ein 54-jähriger Österreicher fuhr mit einem elektrisch betriebenen Golfcart auf einer Forststraße ins Perchertal. Sein 86-jähriger Vater saß auf dem Beifahrersitz. Gegen 10 Uhr musste der Fahrer das Fahrzeug wegen einer geschlossenen Schranke anhalten. Als er kurzzeitig ausstieg, setzte sich das Golfcart aus unbekannter Ursache in Bewegung und stürzte mitsamt dem Beifahrer in den angrenzenden Wald.

Golfcart prallte gegen Baum: Mann wurde aus Fahrzeug geschleudert

Nach etwa 16 Metern prallte es gegen einen Baum, wodurch es gestoppt wurde. Der 86-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und kam etwa 10 Meter unterhalb des Fahrzeugs zum Liegen. Der Sohn alarmierte die Rettungskräfte, und der verletzte Vater wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Hubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der Mann ist in der Nacht von 25. auf den 26. Mai 2024 in der Klinik Innsbruck verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 10:48 Uhr aktualisiert