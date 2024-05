Die Fischer vom Faaker See angelten nach Müll

Am Samstag, den 25. Mai sammelten Mitglieder vom Fischerverein Faaker See wieder fleißig Müll. Mit Organisator und Obmann Karl Gailer, der für die Teilnehmer eine Jause auftischte, wurde so mancher Unrat im Faaker See beseitigt. Unterstützt wurden die Fischer durch die Tauchgruppe der Feuerwehr Villach, Alex Kalin, Horst Ogris und Richard Tschemernjak. Die Fischer vom Faaker See zeigen durch diese Aktion, wie alle eine lebenswerte Umwelt mitgestalten können.