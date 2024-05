Bub (9) aus Klettersteig gerettet – Bergrettung Graz rückte aus

Am Sonntag

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 10:47 / ©Bergrettung Graz

Gestern kam eine fünfköpfige Familie auf dem Leopold Klettersteig am Burgfelsen der Riegersburg in eine Notlage. Der neunjährige Sohn war dem Schwierigkeitsgrad C des Klettersteigs nicht gewachsen und konnte aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weiter klettern.

Zehn BergretterInnen im Einsatz

„Die Familie hat daraufhin richtig regiert und ohne ein weiteres Risiko einzugehen den Alpinnotruf 140 gewählt. Die Bergrettung Graz rückte nach der Alarmierung mit zehn BergretterInnen aus, um das Kind und seine Mutter aus der Felswand zu retten“, heißt es seitens der Bergrettung Graz.

Mutter und Bub mittels Seilrettung über Burgmauer gerettet

Die Rettung gestaltete sich schwierig, da die Familie an einer ungünstigen Stelle des Klettersteigs festsaß. Eine herkömmliche Rettung nach unten war nicht möglich. Stattdessen wurde eine Seilrettung nach oben über die Burgmauer durchgeführt. Dank eines Seilrollenflaschenzuges gelang es schließlich, die gesamte Familie sicher zum Klettersteigausstieg zu bringen.