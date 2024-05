Steirer tippt auf Fußballspiele und gewinnt 80.000 Euro

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 11:32 / ©pixabay.com

In der 21. Toto Runde gab es weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer, was zu einem doppelten Jackpot in der nächsten Runde führt. Fußballfans und Toto-Spieler dürfen sich auf ein aufregendes Wochenende freuen, denn im Dreizehner-Topf warten rund 8.000 Euro, während der Zwölfer-Topf mit über 4.000 Euro gefüllt ist.

Erster Jackpot-Knacker bei der Torwette in diesem Jahr

Ein Steirer hatte in der Torwette das richtige Näschen und knackte als Erster in diesem Jahr den Jackpot. Mit dem System 33333, das es ermöglicht, für alle fünf Spiele jeweils drei Resultate vorherzusagen, tippte er alle fünf Ergebnisse richtig und gewann knapp 80.000 Euro. (APA, RED 27.5)