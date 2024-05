Feuerwehr Stainz rettet Jungvogel aus Regenwasserschacht

Wenn die Feuerwehr zur Tierrettung ausrückt, denkt man oft an den klassischen Einsatz: eine Katze auf dem Baum. Doch am Freitag, dem 24. Mai 2024, ereignete sich in Stainz ein ganz anderer Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Stainz wurde um 19.23 Uhr alarmiert, um einen Jungvogel zu retten, der in einen Regenwasserablaufschacht in der Engelweingartenstraße geflogen war.

©FF Stainz ©FF Stainz ©FF Stainz

„Offenbar kam das Jungtier, das in der Engelweingartenstraße den Regenwasserablaufschacht geflogen war, nicht mehr aus eigener Kraft durch das Kanalgitter aus“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Stainz. Die ausgerückten Kameraden der Feuerwehr reagierten schnell und entfernten nach ihrem Eintreffen am Einsatzort unverzüglich den Kanaldeckel. Einer der Feuerwehrmänner stieg hinab, um den Vogel zu retten. „Wenig später konnte der junge Ausreißer wieder in die Obhut der besorgten Vogeleltern übergeben werden“, heißt es seitens der tierischen Retter abschließend.