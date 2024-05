Ab jetzt Reservierungspflicht für Fahrrad im Zug von Villach nach Triest

Die MI.CO.TRA-Züge (Miglioramento Collegamenti Transfrontalieri) fahren zwischen Kärnten und Italien und wurden vor zwölf Jahren, im Jahr 2012, im Rahmen eines EU-Projekts eingerichtet. Seitdem verkehren täglich zwei Zugpaare. Diese Bahnlinie wird besonders von Fahrradreisenden gerne genutzt. Die Zugverbindung ist die ideale Ergänzung für den Ciclovia Alpe Adria Radweg.

Immer mehr Fahrräder in Zügen

Nachdem die Anzahl der Fahrradreisenden jährlich zunimmt und die Kapazitäten pro Zug mit rund 200 Fahrrädern beschränkt sind, wird zur Sicherstellung der bestmöglichen Auslastung und der gesicherten Mitnahme der Fahrräder eine Kapazitätsbuchungsverpflichtung bei allen MI.CO.TRA-Zügen eingeführt. Dadurch wird auch ein reibungsloserer Ablauf vor allem bei den Zügen in der Süd-Nord Richtung sichergestellt. Die Reservierung hilft dabei, die begrenzten Fahrradstellplätze effizient zu nutzen und Engpässe zu vermeiden, was zu einer angenehmeren Reiseerfahrung für alle Reisende führt. Die Kapazitätsbuchung für das Fahrrad ist kostenlos und wird im Zuge des Erwerbs des Fahrradtickets mit abgewickelt. Die Reservierung kann bis kurz vor Abfahrt im Web, in der ÖBB App und an Ticketschaltern vorgenommen werden. Eine Fahrradmitnahme ohne Reservierung ist grundsätzlich nicht mehr möglich.