URBAN ECHO 2024: Klagenfurt feiert die Vielfalt der Musik

Urban Echo 2024 bietet bei freiem Eintritt jeden Mittwoch von 19 bis 22 Uhr zwei Konzerte unter freiem Himmel. Der Kardinalplatz verwandelt sich in einen lebendigen Treffpunkt für Musikliebhaber und Kulturinteressierte.

Vielfalt der Musikstile

Von Indie-Pop und Rap über Electronic-Pop und Oriental-Pop bis hin zu Jazz und Experimental-Pop – Urban Echo präsentiert eine breite Palette an Musikstilen, die die Vielfalt der Stadt widerspiegeln. Der Eröffnungsabend am 5. Juni wird von der österreichischen Band Djaro & die Anonymen Melancholiker und der Rapperin Wemimo gestaltet.

Ein Festival für die Jugend

Das Festival, das aus der Konzertreihe Vierteltöne hervorgegangen ist, richtet sich besonders an ein junges Publikum. Es bietet nicht nur eine Bühne für junge Musiker*innen, sondern stärkt auch die Musikszene in Kärnten. Die Organisatoren, der Verein Vierteltöne und die Kulturmanager Stefan Robinig und Michael Watzenig, haben in Zusammenarbeit mit der Projektbeauftragten Beatrice Bednar ein Programm geschaffen, das junge Menschen in den öffentlichen Raum lockt.

Kulinarische Highlights und entspannte Atmosphäre

Neben musikalischen Leckerbissen sorgt das Katzencafé Klagenfurt für kulinarische Genüsse. Die lauen Sommerabende lassen sich in gemütlicher Atmosphäre, mit kühlen Getränken und schmackhaftem Street Food, perfekt genießen. Vor, zwischen und nach den Konzerten bietet der Kardinalplatz viel Raum zum Verweilen, Entspannen und Tanzen.

Unterstützung durch lokale Partner

Unterstützt wird Urban Echo 2024 von zahlreichen Partnern und Sponsoren, darunter die STW Klagenfurt, die WKO Bezirksstelle Klagenfurt, die junge Wirtschaft, die Kärntner Sparkasse und die ÖH der Universität Klagenfurt. Das Klagenfurtmarketing steht ebenfalls hinter dem Projekt.

Programm-Highlights

5.6. – 19 Uhr: Djaro & die Anonymen Melancholiker, 20:30 Uhr: Wemimo

– 19 Uhr: Djaro & die Anonymen Melancholiker, 20:30 Uhr: Wemimo 12.6. – 19 Uhr: North of Ljubljana, 20:30 Uhr: Baiba

– 19 Uhr: North of Ljubljana, 20:30 Uhr: Baiba 19.6. – 19 Uhr: Modest Oda, 20:30 Uhr: In Progress

– 19 Uhr: Modest Oda, 20:30 Uhr: In Progress 26.6. – 19 Uhr: ELSA, 20:30 Uhr: KIPOD

– 19 Uhr: ELSA, 20:30 Uhr: KIPOD 3.7. – 19 Uhr: Hund, 20:30 Uhr: Manu Vera Tudela

– 19 Uhr: Hund, 20:30 Uhr: Manu Vera Tudela 10.7. – 19 Uhr: PJ and the Cs, 20:30 Uhr: Shifting Roots

– 19 Uhr: PJ and the Cs, 20:30 Uhr: Shifting Roots 17.7. – 19 Uhr: Zouza, 20:30 Uhr: Funk Fu

– 19 Uhr: Zouza, 20:30 Uhr: Funk Fu 24.7. – 19 Uhr: Sir Tralala, 20:30 Uhr: GLAM

„Fördert die junge Musikszene in Klagenfurt“

Stadträtin Constance Mochar betont die Bedeutung des Festivals: „Das URBAN ECHO Musikfestival 2024 belebt nicht nur unseren städtischen Raum, sondern fördert auch gezielt die junge Musikszene in Klagenfurt. Es bietet jungen Künstlern eine wertvolle Bühne und stärkt so die kulturelle Vielfalt unserer Stadt. Gleichzeitig schaffen wir ein attraktives Angebot für die Jugend, das Gemeinschaft und kulturelles Interesse fördert.“