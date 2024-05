Auto-Reparaturen teurer: Das kostet eine Arbeitsstunde

Die Preise für Kfz-Pickerl, Reparaturen und Serviceleistungen für Autos und E-Autos sind erneut gestiegen. Der Pickerl-Check kann je nach Automarke und Werkstatt bis zu 80 Euro mehr kosten. Für Reparaturen kann die Arbeitsstunde bei Benzin- oder Dieselautos bis zu 178 Euro und bei E-Autos bis zu 220 Euro teurer sein. Diese Preissteigerungen werden durch die aktuelle Teuerung verstärkt, wie ein aktueller AK Preismonitor für 16 Automarken bei 33 Wiener Kfz-Werkstätten und Autofahrerclubs zeigt.

Auch das Pickerl ist teurer geworden

Das Pickerl wird jährlich überprüft, außer bei ganz neuen Autos. Die Pickerl-Preise variieren je nach Auto-Werkstatt und Automarke. Im Durchschnitt kostet das Pickerl für Benzinautos rund 87 Euro und für Dieselautos rund 88 Euro. Die AK Tester orteten den teuersten Preis mit knapp 135 Euro und am günstigsten gab es die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoclubs ÖAMTC um 54,50 Euro. Manche Werkstätten bieten die Kontrolle bereits um rund 70 Euro an. Wenn du Mitglied des Autoclubs ARBÖ bist, dann zahlst du 63,40 Euro. Die Pickerl-Preise für Benzinautos sind am stärksten gestiegen, mit einer Steigung von durchschnittlich 7,6 Prozent. Dieselautos sind um 6,8 Prozent zum Vorjahr gestiegen und das Pickerl für E-Autos kostet um rund 5,6 Prozent mehr. Ein Pickerl-Check inklusive Plakette kostet für dein E-Auto je nach Werkstätte zwischen 54,50 und 143,52 Euro. Im Durchschnitt also um die 88 Euro. Auch die Arbeitsstundenpreise von Mechaniker, Sprengler und Lackierer sind in die Höhe geschossen.

Das kostet eine Arbeitsstunde bei der Auto-Reparatur

Die nachfolgende Tabelle erläutert die unterschiedlichen Preissteigerungen je nach Auto, Typ, Schaden und Werkstatt in den untersuchten Wiener Auto-Fachwerkstätten in Euro.

Leistung von bis Teurer zu 2023 Mechaniker/Service 120 304,7 plus 7,9 Prozent Mechaniker/Reparatur 140 318 plus 7,9 Prozent Mechaniker/Reparatur (E-Auto) 140 360 plus 16,0 Prozent Mechaniker/Reparatur (E-Auto) 140 360 plus 14,6 Prozent Kfz-Lackierer 184 302,4 plus 10,7 Prozent Spengler 184 302,4 plus 10,3 Prozent

Mit diesen Tipps fährst du günstiger

Pickerl plus Service: Fragen Sie nach, ob Ihre Werkstatt die Überprüfung des Pickerls gratis oder preiswerter anbietet, wenn Sie gleichzeitig ein Service machen lassen.

Fragen Sie nach, ob Ihre Werkstatt die Überprüfung des Pickerls gratis oder preiswerter anbietet, wenn Sie gleichzeitig ein Service machen lassen. Vertragswerkstätten mit Fremdmarken: Checken Sie die Preise von mehreren Autowerkstätten. Bedenken Sie: Viele Vertragswerkstätten überprüfen oder reparieren auch Fremdmarken.

Info’s zur Erhebung

Die AK erhob die Stundensätze für Reparaturen und die Preise für den Pickerl-Check zwischen 11. April und 15. Mai in 33 Wiener Kfz-Fachwerkstätten für Autos und E-Autos von 16 Automarken, etwa Audi, Opel, VW und Kia. Die AK überprüfte zudem für einfache Reparaturen die Preise beim Autofahrerclub ARBÖ, die Pickerlpreise zusätzlich beim ARBÖ und ÖAMTC.