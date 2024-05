High-Tech statt Heugabel: Milchbauern setzen auf Digitalisierung im Kuhstall

Zum Weltmilchtag blickt die Milchindustrie in die Zukunft. Die Digitalisierung hat Einzug in die Kuhställe gehalten und revolutioniert die Milchproduktion. Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher erklärt: „Moderne Technologien unterstützen die Milchbäuerinnen und Milchbauern bei ihrer täglichen harten Arbeit und begünstigen noch mehr Tierwohl, Tiergesundheit sowie eine noch bessere Qualität bei Milch- und Milchprodukten.“

Technologischer Fortschritt im Stall

Tierfreundlicher, gesündere Tiere und bessere Produktqualität – so lassen sich die Vorteile der Digitalisierung in der Milchviehhaltung zusammenfassen teilt die Landwirtschaftskammer Steiermark mit. „Der Einsatz von digitalen Technologien im Kuhstall hat zuletzt einen deutlichen Schub erfahren“, betont Titschenbacher. Melkroboter, Fütterungsroboter und Sensor-Techniken zur Gesundheitsüberwachung sind nur einige der Innovationen, die den Stallalltag erleichtern sollen. Auch automatische Futterschieber, Einstreusysteme, elektrische Bürsten und Kuhduschen sorgen für mehr Tierwohl.

„Moderne Technologien unterstützen die Milchbauern“

„Diese modernen Technologien unterstützen die Milchbauern bei der schweren körperlichen Arbeit, die die volle Einsatzbereitschaft 365 Tage im Jahr ohne Sonn- und Feiertage sowie auf Abruf 24 Stunden am Tag erfordert. Die persönliche, tägliche Betreuung und der sorgsame sowie verantwortungsvolle Umgang mit den Tieren ist durch die Technik aber nicht ersetzbar“, unterstreicht der Kammerpräsident.

Milchbauern auf dem Sprung zur Digitalisierung

„Moderne Technologien im Kuhstall müssen nützlich und passend für den Betrieb sein – auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, weil damit sehr hohe Investitionen verbunden sind, die für die Milchbauern sehr herausfordernd sind.“ Laut einer Befragung von keyQuest Marktforschung aus dem Jahr 2021 planen 17 Prozent der Milchbauern, einen Melkroboter anzuschaffen. Weitere 25 Prozent wollen in Sensoren zur Überwachung der Tiergesundheit und 12 Prozent in automatische Fütterungssysteme investieren.

Jakob Karner, Obmann Obersteirische Molkerei: „Moderne Systeme unterstützen die Arbeit, aber ersetzten sich nicht!"

Herausforderungen in der Milchwirtschaft

Die heimischen Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen vor großen Herausforderungen. Auf steilen alpinen Hängen müssen sie sich auf dem harten europäischen Markt behaupten. Titschenbacher betont: „Viele kleine Betriebe im Berggebiet haben ihre Ställe umgebaut und auf mehr Platz sowie Tierwohl geachtet. Schätzungen zufolge wurden mehr als 100 Millionen Euro investiert. Diese hohen Standards werden von den Konsumenten jedoch zu wenig wertgeschätzt.“

3.631 Milchviehbetriebe in der Steiermark

No-Name-Produkte im Regal erhöhen den Druck auf die Milchbauern. Der Anteil dieser Produkte ist in den letzten Jahren auf 53 Prozent gestiegen. „Im Schnitt betreuen steirische Milchbauern 25 Milchkühe, in Deutschland sind es 94, in Dänemark sogar 248“, so Titschenbacher. Seit 2010 haben mehr als ein Drittel der heimischen Milchviehbetriebe geschlossen. In der Steiermark gibt es aktuell 3.631 Milchviehbetriebe.

©LK Steiermark/Danner Andreas Radlingmaier: „Vier unserer besonders eiweißreichen Kaffee- und Kakaogetränke sind nun auch in einer britischen Supermarktkette in England gelistet.“ ©LK Steiermark/Danner Franz Spath: „Die Produktvielfalt steigt weiter. Besonders beliebt sind aktuell Schärdinger Mozzarella, Schärdinger Rahmemmentaler sowie geriebener Pastakäse.“

So schaut’s in der Praxis aus

Das Smartphone ist zu einem wichtigen Steuerungsinstrument geworden. „Alle entscheidenden Daten, die der Melkroboter über die Qualität der Milch oder die Tiergesundheit liefert, sind sofort über eine App am Handy verfügbar“, erklärt Titschenbacher. Diese Daten ermöglichen eine rasche Früherkennung von Problemen und sichern dadurch Tierwohl und Produktqualität. In der Steiermark sind bereits 291 Melkroboter im Einsatz, die 8 Prozent der Betriebe verwenden. Algorithmen und Sensoren an Halsbändern, Ohren oder im Pansen helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. „Veränderungen des Fressverhaltens, der Körpertemperatur und des Bewegungsverhaltens lassen Rückschlüsse auf eine Krankheit zu. Diese Warnsignale sind nach zwei Stunden am Handy verfügbar und ermöglichen, dass eine Krankheit gar nicht erst ausbricht“, erläutert Titschenbacher.

„Wir sahen einen klaren Vorteil in der Arbeitserleichterung“

Sophia Spath (29), Hofübernehmerin, führt in Hitzendorf gemeinsam mit Freund David einen Milchviehbetrieb. „Als wir 2021 den Betrieb übernommen haben, beschlossen wir in ein automatisches Melksystem zu investieren. Hohe Anschaffungskosten, sowie laufende Betriebsmittel- und Energiekosten, machten uns diese Entscheidung nicht einfach. Dennoch sahen wir einen klaren Vorteil in der Arbeitserleichterung: man bekommt dadurch mehr Flexibilität und Lebensqualität, Vorteile zeigen sich aber vor allem auch in den Bereichen Tierwohl und Tiergesundheit.“