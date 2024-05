13-Jährige vermisst: Fahndung nach Verdächtigem läuft

Das Mädchen sei zuletzt am 13. Mai gegen 17.10 Uhr beim Verlassen ihrer Schule in der Anton-Krieger-Gasse in Wien-Liesing gesehen worden, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. In Zusammenhang mit dem Verschwinden der Teenagerin fahndet die Polizei auch nach einem angeblichen Freund der Jugendlichen. So soll das Mädchen vor ihrem Verschwinden gegenüber Mitschülern geäußert haben, dass sie von ihrem Freund „Max“ abgeholt und sich dieser weiter um sie kümmern werde. Die Identität dieses Mannes sei Gegenstand der Ermittlungen, es bestehe der Verdacht der Kindesentziehung, hieß es von der Polizei.

Sie war vorher noch nie abgängig und ist nie verschwunden

Die Schülerin ist laut der für Kinder und Jugendhilfe zuständigen Magistratsabteilung 11 (MA 11) seit Herbst 2023 in einer sozialpädagogischen Wohngruppe untergebracht. „Sie kam dann nicht mehr in die WG zurück“, sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA. Die Einrichtung habe daraufhin sofort eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die MA 11 zeigte sich am Montag beunruhigt über den Fall. „Denn sie war vorher noch nie abgängig und ist nie verschwunden“, erklärte Ingrid Pöschmann. Die Schülerin gelte innerhalb ihrer Wohngruppe als kooperativ und unauffällig. Ingrid Pöschmann appellierte am Montag an die Öffentlichkeit: „Wir bitten diejenigen, bei denen sie sich aufhält, dass sie sie wieder zurückbringen.“

Polizei bittet um Hinweise

Laut Aussagen der Vermissten soll jener Freund 17 Jahre alt sein. Die Polizei schätzt sein tatsächliches Alter dagegen auf 20 Jahre. Er wird als 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben, trägt etwas längere helle Haare, spricht Deutsch und ist braunäugig. Er soll am Tag des Verschwindens des Mädchens eine helle Jeanshose und ein helles T-Shirt getragen haben. Die 13-Jährige wird laut Polizei als etwa 1,70 Meter großes Mädchen mit braunen Augen und Haaren, schlanker Statur sowie Zahnspange beschrieben und war am Tag ihres Verschwindens mit einem weißen Tanktop, einer schwarzen Adidas-Jacke bekleidet und trug eine größere schwarze Sporttasche. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zum Aufenthalt der Jugendlichen und/oder der Identität des Unbekannten werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Simmering unter der Telefonnummer 01-31310 DW 99 69810 bzw. 69221 erbeten. (APA/red. 27. 5. 2024)