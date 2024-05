Vorwürfe erhärtet: Landtagsdirektor Robert Weiß suspendiert

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 13:50 / ©SilviaEder-stock.adobe.com

Im März wurden gegen den Kärntner Landtagsdirektor Robert Weiß schwere Vorwürfe erhoben, wonach er in einer Vielzahl an Fällen falsche Arbeitszeiteintragungen gemacht haben soll. Anscheinend dürfte sich dieser Verdacht nun bestätigt haben: Am Freitag wurde Weiß laut Bericht des ORF von der Disziplinarkommission vom Dienst suspendiert.

Pro Woche 2,2 Dienstwege ungerechtfertigt eingetragen?

Die Anschuldigungen gegen Weiß, der bereits seit 20 Jahren im Amt ist, wiegen schwer: Durch einen anonymen Tipp wurde enthüllt, dass es Unverhältnismäßigkeiten bei seinen Eintragungen in die elektronische Zeiterfassung gegeben hat. So seien laut ORF pro Woche 2,2 Dienstwege ungerechtfertigt von ihm in das System eingetragen worden und er habe dort auch Sitzungen angegeben, bei denen er nachweislich nicht anwesend war. Nun wird ihm vorgeworfen, das Amt des Landtagsdirektors mit diesem Verhalten nachhaltig zu schädigen.

Weiß will Rechtsmittel einlegen

Gegenüber dem ORF spricht Robert Weiß von ungerechtfertigten Vorwürfen und kritisiert, dass weder er noch das Landtagspräsidium persönlich zur Causa befragt worden seien. Er kündigt außerdem an, Rechtsmittel gegen die Suspendierung einzulegen. Um zwei Uhr wird heute der Landtagspräsident Reinhart Rohr in einer Sonderpräsidialsitzung über die aktuelle Lage informieren.