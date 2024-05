Wegen Platzmangel: Neuer McDonald’s-Standort in Klagenfurt geplant

Der gut besuchte McDonald’s in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt wird den Betreibern zu klein. Wie McDonald’s-Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia der Kronen Zeitung bestätigte, denkt man deshalb über einen Standortwechsel nach. In Betracht kommt das Areal an der Stadtgrenze, auf dem bis Ende März das Café del Sol betrieben wurde, das vorige Woche sein gesamtes Inventar verkaufte – wir berichteten.