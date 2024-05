Cooles Hobby: Kärntner zieht Onlinebetrügern Geld aus der Tasche

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 14:55 / ©Montage: Canva

Aufgrund einer unheilbaren Krankheit, die bei Chancelle angeblich festgestellt wurde, bekomme Christopher Reichmann das Erbe von 460.000 Euro ausbezahlt – so stand es in der Nachricht. „Sofort war mir klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt“, so der Kärntner zu 5 Minuten. Doch statt die Nachricht zu ignorieren, entschied sich Reichmann, aus Spaß mitzuspielen und die Betrüger hinters Licht zu führen.

Spieß wurde umgedreht

Kurz darauf meldete sich ein „Anwalt“ über WhatsApp und verlangte eine Gebühr, bevor die angebliche Spende ausgezahlt werden könne – konkret 850 Euro. Um die Betrüger auszutricksen, erfand der Moosburger nun selbst eine Geschichte: Die Bank würde eine Sicherheitsleistung vom Absender verlangen, bevor eine so hohe Summe auf dem Konto eingehen könne. Der Betrag wurde mit 10 Euro absichtlich niedrig angesetzt.

Betrüger zahlten

Zunächst weigerten sich die Betrüger, die 10 Euro zu zahlen. Doch in ihrem Bemühen, Vertrauen zu gewinnen und die 850 Euro zu erhalten, überwiesen sie schließlich die geforderten 10 Euro auf das Konto von Christopher Reichmann. Damit hatten sie gehofft, ihr Ziel zu erreichen – doch sie wurden hinters Licht geführt.

Dokumente und Belege

Während der Kommunikation wurden diverse Dokumente übermittelt, darunter schlecht gemachte „Spendenzertifikate“, die eher lächerlich als überzeugend wirkten. Auch echte Personalausweisbilder, vermutlich durch Datenlecks erlangt, wurden geschickt. Um das Spiel weiterzuführen, erstellte der findige Kärntner eigene Überweisungsbelege am Computer, die so aussahen, als wäre die Spendensumme tatsächlich eingegangen.

Vier Betrüger – vier Mal Erfolg

Im Laufe der Zeit wurden insgesamt vier verschiedene Betrüger kontaktiert und mit derselben Geschichte konfrontiert. Jeder von ihnen überwies die 10 Euro, sodass Christopher am Ende 40 Euro eingenommen hatte, während die Betrüger leer ausgingen.