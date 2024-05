Polizei sucht nach Bankraub-Tätern in Salzburg – kennst du diese Männer?

Am Morgen des 21. Mai begab sich die ältere Dame in die Neustadt von Salzburg, um einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag bei einer örtlichen Bank abzuheben. Das Geld wurde sicher in ihrer Handtasche verstaut. Anschließend begab sie sich mit dem Bus in Richtung Linzergasse, um einige Besorgungen zu erledigen.

Pensionistin zu Boden gerissen und Handtasche geraubt

„Am Weg zu einem Lebensmittelgeschäft rissen zwei bislang unbekannte Täter die 78-Jährige zu Boden und raubten der Frau die Handtasche mit dem darin enthaltenen Bargeld. Durch die Tat wurde das Opfer unbestimmten Grades am Bein verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 9.45 Uhr in der Breitenfelderstraße, Höhe Objekt Nummer 26. Die Ermittlungen leitet das Landeskriminalamt Salzburg.

