Das war die Villacher Rotkreuz-Bezirksversammlung 2024

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 16:03 / ©Rotes Kreuz Villach

Bezirksstellenleiterin Christina Summerer lud zur jährlich stattfindenden Bezirksversammlung der Rotkreuz-Bezirksstelle Villach ein. Diese Versammlung bietet Gelegenheit für die Mannschaft, die Führungskräfte und die befreundeten Blaulichtorganisationen, ihre Aktivitäten, Erfolge und Herausforderungen des vergangenen Jahres zu präsentieren.

©Rotes Kreuz Villach Die Jugendgruppen des Roten Kreuzes wurden geehrt.

Lob für den Einsatz von beruflichen und freiwilligen Mitarbeitern

„Das Österreichische Rote Kreuz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Katastrophen, Konflikten und humanitären Krisen. Täglich arbeiten zahlreiche freiwillige und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vielen Leistungsbereichen unserer Organisation im Sinne unserer Grundsätze, jeden Tag, rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Durch diesen gemeinsamen Einsatz tragen wir täglich zur Stärkung und Hoffnung der Gemeinschaft bei. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um Hilfe und Unterstützung zu leisten. Wir sind da! Aus Liebe zum Menschen.“ Damit unterstrich Christina Summerer, die auch die erste Vizepräsidentin des Roten Kreuzes in Kärnten ist, die Bedeutung des Roten Kreuzes in der heutigen Zeit.

Die Bezirksstelle Villach in Zahlen Fast 1,7 Mio Kilometer spulten insgesamt 46 Fahrzeuge ab.

spulten insgesamt ab. Dabei wurden rund 54.000 Bürger transportiert.

transportiert. 1.540 Personen mussten notärztlich versorgt und rund 200 Patienten mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden.

mussten versorgt und rund mit dem transportiert werden. Rasche Hilfe vor Ort leisteten die 27 First Responder im ländlichen Bereich: Diese freiwilligen und beruflichen Rettungssanitäter kamen in rund 260 Fällen zum Einsatz.

im ländlichen Bereich: Diese freiwilligen und beruflichen Rettungssanitäter kamen in rund zum Einsatz. Wertvolle Hilfe leisteten auch die 23 freiwilligen Mitarbeiter im Rahmen der Krisenintervention , welche 395 Personen bei 139 Einsätzen oder 17.520 Stunden betreuten.

im Rahmen der , welche bei oder betreuten. 254.000 Stunden leisteten 450 ehrenamtliche , 100 berufliche Kollegen und 55 Zivildienstleistende.

, und Die Jugendgruppe ist mit 32 Kindern und Jugendliche n unter der Leitung von 11 engagierten Sanitätern sehr gut aufgestellt.

ist mit n unter der Leitung von engagierten sehr gut aufgestellt. Im Bereich Gesundheit und Soziale Dienste wurden insgesamt rund 30.100 Stunden geleistet und dabei fast 1.700 Klienten betreut.

geleistet und dabei fast betreut. Insgesamt 1.226 Rufhilfe-Teilnehmer wurden betreut.

Teddybär-Ambulanz

Von der Bezirksstelle Villach werden noch zahlreiche weitere Dienste, wie die Team-Österreich-Tafel, der Besuchsdienst, das Betreute Reisen, die Hospiz/Trauerbegleitung (14 Klient:innen), die oder die Integrationsbegleitung angeboten. Eine Besonderheit, welche ihren Ursprung an der Bezirksstelle Villach hatte und sich nach wie vor größter Beliebtheit erfreut, ist die sogenannte „Teddybär-Ambulanz“. Während dieser „Ambulanz“ wird Kindergarten- u. Vorschulkindern auf spielerische und angstfreie Art und Weise die Arbeit und der Transport durch das Rote Kreuz vorgestellt. Im abgelaufenen Jahr wurden 10 Ambulanzen/Vorstellungen (rund 380 Kinder) dieser Art in Kindergärten/Volksschulen abgehalten.

©Rotes Kreuz Villach Auch langjährige Mitarbeiter wurden geehrt.

160 abgehaltenen Kurse

Großen Wert legt die Bezirksstelle auch auf die Breitenausbildung: 2.150 Teilnehmer konnten die Lehrbeauftragten und Kursassistenten an der Bezirksstelle in insgesamt 160 Kursen zu verschiedenen Fachgebieten begrüßen. Stetig im Steigen ist auch die Anzahl der Defibrillatoren, die im Bezirk in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen.

©Rotes Kreuz Villach Zahlreiche Ehrengäste fanden sich bei der Bezirksversammlung ein.

Unterstützung durch die Bevölkerung

Auch die Unterstützung der Bevölkerung kann in Zahlen ausgedrückt werden: 4.820 Mitbürger folgten dem Rotkreuz-Aufruf zur Blutspende. Mit Dankbarkeit blickt die Bezirksstelle auch auf die rund 12.300 unterstützenden Mitglieder, ohne deren finanzielle Unterstützung sehr viele Leistungen nicht erbracht werden könnten.