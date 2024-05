Tierdrama am Stadtrand von Klagenfurt: Rehkitze fanden den Mähtod

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 16:19 / ©Sabine Löwer/Pixabay

Welch Drama! In der Vorwoche wurden bei Mäharbeiten im Gebiet von Hörtendorf junge Rehkitze getötet, die im hohen Gras versteckt waren. Die Polizei bestätigt den Vorfall, die Jagdreferentin der Stadt Klagenfurt ruft dazu auf, verstärkt das Drohnenangebot in Anspruch zu nehmen und damit das Leben unzähliger Rehkitze zu retten.

Genaue Zahl nicht mehr nachvollziehbar

Es sollen zumindest zwei Rehkitze gewesen sein, die sich im hohen Gras versteckt hatten. Die genaue Zahl der getöteten Tiere ist nicht mehr nachvollziehbar, denn auch die Polizei hat keine genauen Daten. Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dulling zu 5min: „Ja, den Vorfall kann ich bestätigen. Allerdings stellte sich heraus, dass wir nicht zuständig sind, weil es sich um keine öffentliche Straße gehandelt hat. Daher haben wir auch keine exakten Informationen. Außer eben, dass es diesen Zwischenfall mit den Rehkitzen gegeben hat.“

Keine Rettung möglich

Valentin Unterkircher, der Chef der Klagenfurter Stadtkommunikation, weiß mehr: „Es war auf dem Gebiet der alten Mülldeponie durch eine von unserer Abteilung Entsorgung beauftragte Firma. Uns blutet allen das Herz, aber leider gab es für die Kitze keine Rettung mehr.“

Wassermann verweist auf Kitzrettungsangebot

FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann, sie ist auch Jagdreferentin und für die kommunalen Dienste zuständig: „Ich kann nur noch einmal appellieren, unser Angebot der sogenannten Kitzrettung in Anspruch zu nehmen.“ Dabei handelt es sich um eine extra angekaufte Drohne samt Wärmebildkamera, mit der zum Mähen anstehende Flächen aus der Luft auf versteckte Rehkitze abgesucht werden. Wassermann: „Unter der Telefonnummer 0463/537-2801 kann diese Drohne samt fachkundigem Piloten angefordert werden. Es kostet nichts und ist für Klagenfurt Stadt und Land möglich.“ Vor allem jetzt in der sogenannten Setzzeit sei das ein wirklich sinnvolles Angebot, das das Leben unzähliger Rehkitze retten könne, so die blaue Stadtpolitikerin. Völlig rätselhaft ist, wie die nun getöteten Rehkitze auf das Gelände kamen. Unterkircher: „Da ist ein vier Meter hoher Zaun herum.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 16:29 Uhr aktualisiert