Brutaler Raubüberfall geklärt: Täter urinierten sogar auf Opfer

Drei Jugendliche, ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, ein 16-jähriger Ungar aus Steyr und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, saßen gegen 4 Uhr morgens am Bahnhof in Linz. Zwei unbekannte Jugendliche boten ihnen an, gemeinsam einen Joint zu rauchen. In Folge begaben sie sich gemeinsam Richtung Wienerstraße. Dort forderten die zwei Jugendlichen plötzlich die drei Jugendlichen auf, ihre Taschen auszuleeren, und drohten mit Schlägen.

Täter schlugen und urinierten auf Opfer

Sie drängten die Jugendlichen in eine Ecke und urinierten auf den 14-Jährigen. Danach fuhren sie gemeinsam mit den Tätern in einem Bus zur Landwiedstraße in Linz. In einem Park schlugen die Täter erneut auf den 14-Jährigen ein, zogen ihm die Hose herunter und raubten ihm Jacke, Schuhe und AirPods. Die Opfer konnten schließlich flüchten und verständigten die Polizei. Durch intensive Ermittlungen konnte einer der Täter, ein 14-jähriger Serbe aus Wien, identifiziert und festgenommen werden. Bei der Einvernahme gestand er die Tat und nannte seinen Mittäter, einen 15-Jährigen aus Wien. Auch gegen ihn wurde eine Festnahmeanordnung erwirkt und vollzogen. Beide Täter zeigten sich geständig und wurden in die Justizanstalt eingeliefert.