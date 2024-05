Bewegungsmöglichkeit für Alt und Jung: Neuer Park in Graz eröffnet

Am heutigen Montag, den 27. Mai, wurde der neu gestaltete Park in der Dornschneidergasse im Bezirk Gries offiziell eröffnet. 19 neue Bäume, zahlreiche Sträucher sowie Bänke und andere Sitzelemente laden die Grazer künftig zum Verweilen und zur Bewegung auf der 6.744 m² großen Dornschneiderwiese ein. Auf Basis der abgefragten Bedürfnisse und Anregungen der Bevölkerung, wurden im Rahmen des Gestaltungsprozesses auch ein Trinkbrunnen, ein Tischtennistisch, Hängematten sowie ein Basketballplatz errichtet.

Vollständig finanziert

Im Auftrag der Abteilung Grünraum und Gewässer wurde die Planung und Neugestaltung durch das Unternehmen „Agnes Fedl Garten- und Landschaftsplanung“ durchgeführt. Die Finanzierung des Tischtennistischs stammt aus dem Budget der Bezirksvertretung, die Streetballanlage wurde in Kooperation mit dem Sportamt, das den Einbau der geeigneten Fläche finanziert hat, errichtet. Die Finanzierung von 19 Baumpflanzungen inklusive Anwuchspflege erfolgt durch die Murkraftwerk Graz Errichtungs- und BetriebsgmbH.

Ein gemütlicher Schattenspender

„Vor kurzem habe ich in die neu gestaltete Sport- und Spielwiese besucht. Die Kollegen haben den Platz großartig gestaltet, dafür bedanke ich mich. Das größte Kompliment stammt von den Jugendlichen, die ich dort getroffen habe. Sie haben gesagt, dass die Stadt hier für sie etwas richtig Gutes gemacht hat“, äußerte sich Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bekräftigt: „Gerade in einem Gebiet, wo so viele Menschen wohnen und dementsprechend auch viele Kinder und Jugendliche vor Ort sind, ist es besonders wichtig Aufenthaltsflächen zu haben, die Vielfach genutzt werden können. Es freut mich ganz besonders, dass die Gestaltung des Parks so gelungen ist und so wohl als gemütlicher Schattenspender als auch als Sportfläche in einem dicht besiedelten Gebiet genutzt werden kann.“

Ein „erfrischender Anblick fürs Gemüt“

Sportstadtradt Kurt Hohensinner (ÖVP): „Mit der Verbesserung der Park- und Sportinfrastruktur in der Dornschneidergasse geht ein lang gehegter Wunsch der Bevölkerung in Erfüllung. Mit einem Tischtennistisch und einer Streetball-Anlage schaffen wir eine tolle sportliche Aufwertung für das Viertel. Gerade in Siedlungsgebieten mit vielen Kindern und Jugendlichen sind niederschwellige, attraktive Sport- und Freizeitangebote ein wesentlicher Faktor für ein gutes Miteinander und entsprechende Lebensqualität.“ Robert Wiener, Abteilungsleiter Grünraum und Gewässer, merkte an: „Mit 19 neuen Baumstandorten bringt der Park viel frisches Grün, das in der Stadt angesichts der Klimaerwärmung immer wichtiger wird. Außerdem sind Bäume Schattenspender und immer auch ein erfrischender Anblick fürs Gemüt.“