Upgrade: Onkologische Ambulanz der Grazer Frauenklinik wird modernisiert

Zum Internationalen Tag der Frauengesundheit am 28. Mai gibt die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) einen Ausblick auf die bevorstehende Modernisierung der Onkologie-Ambulanz der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Mehr Platz und zusätzliche Behandlungsliegen sollen Arbeitsabläufe erleichtern, Wartezeiten verkürzen und für eine angenehme Atmosphäre während der Therapie sorgen. Während der voraussichtlich zehnmonatigen Bauzeit läuft der Betrieb ohne Unterbrechung in alternativen Räumen weiter.

Die onkologische Ambulanz

Vor zwei Jahrzehnten wurde die onkologische Ambulanz im Westflügel der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH-Universitätsklinikum Graz zuletzt umgebaut. Patientinnen mit Brustkrebs, Eierstockkrebs, Vulvakarzinom, Gebärmutterschleimhautkrebs und Gebärmutterhalskrebs werden dort ganzheitlich behandelt – von Ärzten, Klinischen Psychologen und Cancer Nurses.

Internationaler Tag der Frauengesundheit

Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl betont: „Jedes Jahr erkranken rund 3.300 Frauen in der Steiermark an Krebs – eine Diagnose, die das Leben auf den Kopf stellt. Menschen, die Hilfe brauchen, darf nicht durch lange Wartezeiten eine zusätzliche Last aufgeladen werden. Daher investieren wir in die Modernisierung und den Ausbau dieser onkologischen Ambulanz, um erkrankte Frauen bestmöglich zu versorgen und auf ihrem Behandlungsweg zu begleiten.“ Klubobmann Hannes Schwarz (SPÖ) ergänzt: „Es ist absolut erfreulich, dass wir anlässlich des ‚Internationalen Tag der Frauengesundheit‘ innerhalb der KAGes weitere Verbesserungen im Bereich der Frauenklinik bekannt geben können. Nach wie vor müssen wir dieses wichtige Thema scharf im Auge behalten, um gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen – ganz nach dem Motto ‚Our health, our rights, our lives‘“.

Neue Therapiemöglichkeiten

In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich die Therapiemöglichkeiten deutlich erweitert: Neu dazu kamen Immuntherapien und Antikörpertherapien, außerdem werden mehr adjuvante Therapien durchgeführt, also solche, die nach der eigentlichen Tumorbehandlung ein Wiederauftreten des Krebses verhindern sollen. „Viele Behandlungen können zwar ambulant durchgeführt werden, laufen aber über mehrere Stunden, weshalb die Patientinnen ihre Therapieliege für eine größere Zeitspanne benötigen“, erläutert KAGes-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Stark. „Ursprünglich waren in der gynäkologischen Onkologie-Ambulanz fünf genehmigte Therapieplätze für derartige Infusionsbehandlungen vorgesehen. Mit der Neustrukturierung und Sanierung, die im heurigen August beginnen soll, wird deren Anzahl auf neun erhöht und zusätzlich die gesamte Raumsituation für Patienten und Mitarbeiter verbessert.“

Freundliche Atmosphäre

„Die Vergrößerung des Therapiebereichs einerseits und ein optimiertes Raumdesign andererseits werden dazu beitragen, die Patientinnen bestmöglich zu versorgen und für die Mitarbeiter ein verbessertes Arbeitsumfeld zu schaffen“, erklärt Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik in der KAGes. Das Therapiezimmer wird vom Team der KAGes-Fachabteilung Technik und Bau gestaltet: Helle Farben mit naturnahen Motiven an den Wänden, einer geräuschdämpfenden Akustikdecke und angenehm warmer Wandbeleuchtung sollen die Raumatmosphäre verbessern. In der Mitte wird sich der zentrale Arbeitsplatz für die Pflegekräfte befinden. Ebenfalls eingeplant ist eine Nische mit Waschbecken für die Cooling-Cap-Behandlung (Kopfhautkühlung im Rahmen der Chemotherapie). Auch der Raum für den Facharzt, in dem Beratungsgespräche stattfinden, sowie der Untersuchungsraum, werden vergrößert. Eine der neuen Therapieliegen ist in einem abschließbaren Raum untergebracht und für spezielle Behandlungen wie Punktionen vorgesehen. Eine weitere Liege, die in Randlage positioniert wird, soll vorwiegend für venöse Blutabnahmen genutzt werden.

Optimierung der Abläufe

„Besonderes Augenmerk bei der Neugestaltung der Räume wird sowohl auf reibungslose Arbeitsabläufe gelegt als auch auf größtmögliche Privatsphäre“, betont Thomas Hofer, Direktor für Technik und IT. Im Vorfeld wurden daher die Betriebsabläufe mit den Nutzern und Experten für Betriebsorganisation unter der Leitung von Bereichsmanager Volker Kikel vom LKH-Universitätsklinikum eins zu eins simuliert. Die Gestaltung der Räumlichkeiten wird nach dem Flussprinzip (Lean Management) vorgenommen, das für Patientenorientierung, optimierte Abläufe, kurze Wege und Effizienzsteigerung steht. Während der mit zehn Monaten veranschlagten Bauzeit läuft der Betrieb in alternativen Räumlichkeiten ungestört weiter.

