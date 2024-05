Montanuniversität: Professor wird „Proof of Concept“-Grant verliehen

Univ.-Prof. Dr. Daniel Kiener vom Lehrstuhl für Materialphysik der Montanuniversität Leoben wurde der renommierte „Proof of Concept“-Grant des ERC (European Research Council) verliehen. Für seine Forschung an nanostrukturierten metallischen Werkstoffen, erhielt Kiener bereits 2017 den angesehenen Consolidator Grant des ERC.

Forschung zu nanostrukturierten metallischen Werkstoffen

Im Rahmen des Projekts TOUGHIT (Tough Interface Tailored Nanostructured Metals) werden fortschrittliche elektronenmikroskopische Methoden eingesetzt, die es in Verbindung mit mikro- und nanomechanischen Experimenten ermöglichen, das mechanische Verhalten der untersuchten Werkstoffe mit der Nanostruktur ihrer Grenzflächen in Zusammenhang zu bringen. Zusammen mit dem ab-initio-gestützten Grenzflächendesign konnten durch Top-down und Bottom-up-Synthese neuartige Werkstoffe mit einer einzigartigen Kombination von Schadenstoleranz, Festigkeit und Zähigkeit hergestellt werden. Während des ERC-Förderzeitraums wurden die Forschungsaktivitäten von drei Postdocs, drei Doktoranden, drei Masterstudenten und fünf Bachelorstudenten finanziert. Dies führte zu mehr als 60 Veröffentlichungen in verschiedenen anerkannten Fachzeitschriften und mehreren internationalen Auszeichnungen.

Optimiertes Grenzflächendesign für nanostrukturierte Metalle

Der ERC „Proof of Concept“-Grant ermöglicht es, über die Grundlagenforschung im TOUGHIT-Projekt hinaus anwendungsorientierte Materialkonzepte für industrielle Syntheserouten zu entwickeln. Im Zuge des Projekts soll außerdem das Grenzflächendesign in nanostrukturierten Metallen weiter optimiert werden. Der Förderpreis ermöglicht es Kiener und seinem Forschungsteam, zukunftsweisende Forschung in konkrete Lösungen umzusetzen, die Anwendungen in zahlreichen Industriezweigen versprechen.

Zur Person

Dr. Daniel Kiener studierte Werkstoffwissenschaft and der Montanuniversität Leoben. Im Anschluss daran absolvierte er sein Doktoratsstudium ebenfalls in Leoben. 2009 ging er mit einem Schrödinger-Stipendium als Research Fellow an das National Center for Electron Microscopy nach Berkeley, Kalifornien. Nach seiner Rückkehr nach Leoben an das Erich-Schmid-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften habilitierte sich Kiener auf dem Gebiet der metallischen Werkstoffe. Seit 2022 ist er Professor für Mikro- & Nanomechanik der Werkstoffe an der Montanuniversität Leoben. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften und erhielt renommierte Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Consolidator Grant des ERC (European Research Council) oder die Brimacombe Medaille des TMS.

Der ERC Grant

Der ERC wurde im Jahr 2007 von der Europäischen Union gegründet und gilt als die bedeutendste europäische Förderschiene für exzellente Pionierforschung. Der ERC bietet vier zentrale Förderprogramme an: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants und Synergy Grants. Mit seinem zusätzlichen Programm für Proof of Concept Grants unterstützt der ERC die Geförderten dabei, das Innovationspotenzial ihrer Ideen oder Forschungsergebnisse zu erkunden. Das Ziel ist, ERC-finanzierte Ideen auf dem Weg von der bahnbrechenden Forschung zur Innovation voranzubringen.

