Schwerer Arbeitsunfall in Kitzbühel: Leiter riss Mann zu Boden

Am Montag, den 27. Mai, verrichtete gegen 11.10 Uhr ein 31-jähriger Österreicher in Kitzbühel Spenglerarbeiten auf ca. drei Meter Höhe bei einer Terrasse durch. Im Zuge der Arbeit kippte aus bisher unbekannter Ursache die Leiter und der Österreicher fiel zu Boden. Der Mann zog sich dabei eine schwere Verletzung am Fuß zu. Ein anwesender Arbeitskollege setzte den Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 31-Jährige in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.