Cobra-Einsatz: Mann attackierte zwei Arbeiter mit Küchenmesser

Am Montag, gegen 11.50 Uhr, wurden zwei Handwerker in einem Einfamilienhaus in Feldkirch Opfer eines Messerangriffs. Die beiden Männer, 29 und 53 Jahre alt, wurden während ihrer Arbeit von einem Bewohner des Hauses mit einem Küchenmesser attackiert. Der Grund für den Angriff ist derzeit unbekannt. Die verletzten Handwerker konnten flüchten und sich in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter, ein 32-jähriger Mann, wurde zunächst von seinem Vater überwältigt, gelangte jedoch erneut in den Besitz des Messers und verschanzte sich im Haus.

Cobra musste anrücken: Täter verletzt

Das Einsatzkommando Cobra setzte bei der anschließenden Festnahme einen Taser ein. Der Angreifer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Opfer sind stabil und nicht in Lebensgefahr. Derzeit sichern Spezialisten der Spurensicherung die Spuren am Tatort, während das Landeskriminalamt in Bregenz die Ermittlungen übernommen hat.