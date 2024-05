Eröffnung: Wernberg hat eine neue Wahl- und Privatärztin

Hauptberuflich ist Carina Hraschan als Medizinerin im Landeskrankenhaus in Villach im mobilen Palliativteam beschäftigt. Das zweite berufliche Standbein der Wernbergerin ist ihre Praxis, in der sie ihre Dienste als Wahl- und Privatärztin anbietet. Mit dieser Praxis übersiedelte sie nun vom bisherigen Standort in Velden ins heimatliche Wernberg, wo sie in den Räumlichkeiten in der Bundesstraße 15 ihrem Slogan „Die Dosis macht’s …“ gerecht wird.

Vier Schwerpunkte

Hraschan ist spezialisiert auf ästhetische Behandlungen, Mesotherapie, individuelle Infusionstherapien und medizinische Aromatherapie. „Ganz nach dem Motto ,Weniger ist oft mehr‘ kann bereits Weniges Großartiges bewirken“, fasst Hraschan zusammen. Ihre Praxis in Wernberg eröffnete sie Anfang Mai. Anlässlich der Eröffnung stattete ihr Bürgermeisterin Doris Liposchek einen Betriebsbesuch ab. „Ich freue mich, dass Carina Hraschan das medizinische Angebot in unserer Gemeinde erweitert“, betonte Bürgermeisterin Liposchek bei diesem Besuch.