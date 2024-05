Schwerer Unfall mit Fahrerflucht: Flüchtiger Lenker ausgeforscht

Am Donnerstag, den 23. Mai, um 22.15 Uhr, hatte ein 32-jähriger Pole im Gemeindegebiet von Mieming, im Bezirk Imst, in Tirol, auf der Mötzer Straße L236 mit seinem Kastenwagen eine Reifenpanne in Fahrtrichtung Mieminger Plateau. Der Pole hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet und ein Pannendreieck aufgestellt. Er befand sich gerade zwischen Fahrzeug und Fahrbahnmitte und war beim Reifen wechseln, als ein unbekannter Fahrzeuglenker, ebenfalls Richtung Mieminger Plateau fahrend, den polnischen Kastenwagen streifte und über die Beine des Polen fuhr. Der unbekannte Fahrzeuglenker blieb etwa 50 Meter weiter stehen, stieg kurz aus, sprach den Polen an und fuhr dann aber ohne Erste Hilfe zu leisten davon.

Unfalllenker identifiziert

Der 32-jährige Pole wurde schwer verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An der Unfallstelle wurden Teile eines Seitenspiegels des fahrerflüchtigen Fahrzeuges aufgefunden. Ein 33-jähriger Österreicher konnte nun als verantwortlicher Unfalllenker ausgemittelt werden.