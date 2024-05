Erfolgreiche Premiere: Thörl-Maglerner Biermeile begeistert Läufer

Veröffentlicht am 27. Mai 2024, 18:42 / ©SV Thörl-Maglern

Zahlreiche Läufer nahmen die Herausforderung an und beeindruckten mit beeindruckenden Leistungen. Thomas Stries sicherte sich souverän den Tagessieg in der diesjährigen Biermeile. Jacopo Preschern sicherte sich den zweiten Platz, während Christof Heilmaier in einem packenden Finish knapp vor Simone Melcher den dritten Platz belegte.

Erfolgreiche Veranstaltung

Der SV Thörl Maglern bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern, den engagierten Helfern, dem Startrichter Bürgermeister Reinhard Antolitsch und dem Obmann Roland Koch für ihren Einsatz und Beitrag zum Erfolg der Veranstaltung.

