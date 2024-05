Bergtour endete böse: 35-Jähriger rutschte aus und schlug gegen Felswand

Am Sonntagvormittag starteten ein 41-jähriger Österreicher und ein 35-jähriger Deutscher aus Bayern von Wängle aus eine Bergwander- und Klettertour in den Tannheimer Bergen. Gegen 11 Uhr begannen sie den Klettersteig „Geburtstagsüberraschung“ an der Gehrenspitze, der den Schwierigkeitsgrad 8 hat, und wechselten sich dabei im Vorstieg ab. Gegen 13.30 Uhr, als der Deutsche die sechste Expressschlinge eingehängt hatte und weiterklettern wollte, rutschte er mit der Hand von einem Untergriff ab und stürzte in das Sicherungsseil.

Rettungshubschrauber musste ausrücken

Dabei löste sich die Schlinge aus der Verankerung, und der 35-Jährige fiel 6 bis 7 Meter in das Seil, schlug gegen die Felswand und verletzte sich an beiden Beinen. Sein Kletterpartner konnte ihn halten, zum Standplatz abseilen und dort sichern. Anschließend setzte er einen Notruf ab. Der Verunglückte wurde vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK2 mittels Seilwinde geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Dort wurden Brüche in beiden Sprunggelenken diagnostiziert.