Übung Jagdschloss Mürzsteg: Brand im Dachstuhl

Vor kurzem fand die Abschnittsübung des Abschnittes eins in Mürzsteg, in der Steiermark, statt. Übungsannahme war ein Brand im Dachgeschoss des Jagdschlosses Mürzsteg, hervorgerufen durch einen Kaminbrand. Ziel war es, den Dachstuhlbrand zu löschen und die Ausbreitung des Brandes durch den offenen Dachstuhl auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Außerdem mussten der bewusstlose Brandschutzwart sowie ein vom Rauch eingeschlossenes Kind aus dem verrauchten Jagdschloss gerettet werden. Die Übung wurde von Hauptbrandinspektor Daniel Schuhmann ausgearbeitet, Landesfeuerwehrrat Rudolf Schober und Abschnitssbrandinspektor Karl Fritz fungierten als Übungsbeobachter. Es nahmen 57 Einsatzkräfte des Abschnittes eins an der Übung teil.