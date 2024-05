Klimastreik zu den EU-Wahlen: Demonstration in Klagenfurt am 31. Mai

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr am Neuen Platz in Klagenfurt und führt über die Bahnhofsstraße zur Landesregierung. Nach einer Pause, in der Reden gehalten werden, setzt sich der Demonstrationszug über den Völkermarkter Ring und den Heuplatz fort und endet schließlich wieder am Neuen Platz.

Das sagen Aktivisten

Die Aktivisten sehen die Wahl als eine entscheidende Möglichkeit, im Kampf gegen die Klimakrise und den aktuellen Rechtsruck in Europa aktiv zu werden. „Die Europawahl könnte einer unserer letzten Chancen sein, im Kampf gegen gefährliche Kipppunkte noch etwas zu erreichen“, betont Nina Mujezinovic, eine der Organisatorinnen.