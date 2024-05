Flucht aus Fahrzeug: Auto ging in Flammen auf

Am Montag, den 27. Mai, gegen 16.30 Uhr war ein 63-jähriger deutscher Staatsbürger mit einer 62-jährigen Beifahrerin in einem Auto mit deutschem Kennzeichen in Richtung Seefeld in Tirol unterwegs. Nachdem ein nachfahrendes Fahrzeug mehrmals aufblinkte, fuhr der Lenker bei Reith bei Seefeld von der Seefelder Straße ab und bemerkte eine starke Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Fahrzeuges.

Flucht aus dem Auto

Die Innsassen verließen daraufhin fluchtartig das brennende Fahrzeug, das in der Folge talwärts gegen einen Baum rollte, in Vollbrand geriet und vollständig ausbrannte. Die Beifahrerin wurde nach der Erstversorgung zur Nachuntersuchung in das KH Garmisch verbracht. Brandursache dürfte technischer Defekt am Auto gewesen sein. Die Seefelder Straße war kurzzeitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Reith bei Seefeld konnte den Vollbrand des Fahrzeuges innerhalb weniger Minuten löschen.