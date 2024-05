30. & 31. Mai: Die Family Bike-Break-Days am Turnersee

Diese Veranstaltung, organisiert vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See, bietet ein vielfältiges und kostenloses Programm für Mountainbike-Fahrer und Familien.

Highlights und Programm

MTB-Radtraining mit Profi Stefan Müller

Geführte Radtouren mit Manuel Krainz und Charly Falke

Fahrsicherheitstraining für Kinder bis 8 Jahren

Attraktionen: Kinderschminken, Hüpfburg, Streichelzoo und Radrätselrallye

Brigitte Matschnig, Leitung vom Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See, betont: „Wir bieten für jede Altersgruppe ein eigenes Radprogramm, sodass jedes Fahr-Level bei unserer Veranstaltung Spaß hat und die Gelegenheit nutzen kann, unseren Bike-Break Turnersee kennenzulernen. Ein besonderer Dank gilt den Betrieben und Partnern vor Ort, ohne die die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich wäre.“

Weitere Aktivitäten

Neben den Radtrainings können die Besucher ein buntes Rahmenprogramm genießen, darunter ein Kunsthandwerkmarkt und ein kostenloser Zugang zum See. In den Street-Food-Zelten gibt es eine Vielzahl an Köstlichkeiten. Ein besonderes Highlight ist die Ente Else, die Freundschaftsbänder verteilt und Preise verlost.