FPÖ Villach: Baumann mit 100 Prozent als Stadtparteiobmann bestätigt

Im Villach/St. Magdalen fand kürzlich der Stadtparteitag der FPÖ Villach statt. Dabei wurde der bisherige Stadtparteiobmann Erwin Baumann mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen in seiner Funktion bestätigt.

Bestätigung seines bisherigen politischen Weges

Baumann sagte in einer Reaktion, das Ergebnis nehme er stolz, aber demütig an und sehe darin eine Bestätigung seines bisherigen politischen Weges für die Stadt Villach und ihre Menschen. Die Wahl fand in Anwesenheit von Landesparteiobmanns und Bürgermeisters Erwin Angerer, des Nationalratsabgeordneten und Bürgermeisters Maximilian Linder sowie des Landtagsabgeordneten Markus Di Bernardo statt. Mit dabei waren auch der Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Manfred Mischelin und die Spitzenkandidatin der FPÖ Kärnten für die EU-Wahl am 9. Juni, Elisabeth Dieringer-Granza.

Volle Unterstützung der Bezirksorganisation

Baumann versprach, der aus Villach stammenden Spitzenkandidatin, die volle Unterstützung der Bezirksorganisation, die sich in den verbleibenden Wochen bis zum Wahltag bei Bürgerinformationen und Verteilaktionen schwerpunktmäßig mit Europathemen beschäftigen werde. “Mit einer Stimme für Dieringer-Granza und das Team von Harald Vilimsky wollen wir den EU-Wahnsinn stoppen und zu einer bürgerfreundlichen Politik zurückkehren, die wieder die Menschen vertritt und nicht selbsternannte Eliten”, so Baumann wörtlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 21:49 Uhr aktualisiert