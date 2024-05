Tesla Fans aufgepasst: Neue Location in Kalsdorf eröffnet

Tesla ist seit heute, Montag, den 27. Mai, an einer neuen Adresse in Kalsdorf bei Graz zu finden. Die neue Location sei nicht nur perfekt für alle Grazer und die Region Steiermark zu erreichen, sie biete auch weitaus mehr Platz, Service und vor allem die Möglichkeit zur Auslieferung. Ab sofort können Tesla-Kunden ihre neuen Fahrzeuge in Graz abholen und müssen dafür nicht mehr in andere Bundesländer fahren.

Acht Tesla Locations in Österreich

Auch der Service-, Sales- und Parkbereich sei weitaus größer und komfortabler als in der alten Location. Die bisherige Location wurde 2015 eröffnet und war damals der zweite Tesla Store in Österreich. Im Moment gibt es acht Tesla Locations in Österreich. Neben der neuen Auslieferungsmöglichkeit seien auch Sales und Service deutlich verbessert aufgestellt.

©Tesla Die neue Tesla Filiale in Kalsdorf ©Tesla Der neue Tesla Standort ist auch am Abend klar erkennbar

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 21:52 Uhr aktualisiert