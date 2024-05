Dichte Wolken und Regenschauer: Eine Kaltfront zieht über Österreich

GeoSphere Austria prognostiziert eine Kaltfront, die mit dichten Wolken, Regen und Regenschauern am Dienstag von Westen her übers Land zieht. Vor dem Eintreffen der Störung gibt es in den östlichen Landesteilen, am Alpenostrand und in der Südoststeiermark noch ein paar sonnige Abschnitte. Bis Mittag lösen jedoch Wolken und Schauer den Sonnenschein großteils ab. Ganz im Osten und im Südosten ist auch mit Gewittern zu rechnen.

Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und 24 Grad

Im Laufe des Nachmittags nimmt von Westen her die Schauerneigung wieder ab und es beginnt aufzulockern. Der Wind dreht auf West und lebt zeitweise mäßig bis lebhaft auf. Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 13 bis 24 Grad.