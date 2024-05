Regnerisch: Am Dienstag ziehen wieder Schauer über Kärnten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Kärnten wird: In Unterkärnten zeigt sich am Vormittag noch vereinzelt die Sonne, bevor auch hier rasch Schauer und teils kräftige Gewitter entstehen können. Die Temperaturen bleiben gedämpft und übersteigen kaum noch die 20 Grad-Marke.