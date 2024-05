Krebskranker Kärntner (14) trifft Idol: „Schöner als in meinen Träumen“

Pascal ist erst 14 Jahre alt und doch leidet er an Leukämie (Blutkrebs). Seine schwere Krankheit hält ihn allerdings nicht davon ab, aktiv Eishockey in einem Verein zu spielen. Wenn der Kärntner nicht in der Schule ist, ist er entweder in der Eishalle oder beim Fitnesstraining. Und er hat auch ein ganz besonderes Idol in seiner Sportart: Alexander Ovechkin. „Er wünscht sich nichts sehnlicher, als ihn einmal persönlich treffen zu können“, wissen die Wunscherfüller der „Make-A-Wish-Foundation Österreich“.

Pascal war beim Training selbst und beim Spiel auf der Bank dabei

Nachdem es mehrere Jahre dauerte, war es aber endlich so weit: Pascal konnte gemeinsam mit seinem Vater von Wien aus nach Washington DC (in die USA) fliegen. Und für den 14-jährigen Kärntner hätte es nicht besser laufen können. „So schön war es nicht einmal in meinen Träumen“, meint er gegenüber der „Make-A-Wish-Foundation“. Pascal durfte nicht nur mit allen Spielern des bekannten Eishockey-Clubs von Ovechkin, den Washington Capitals, sprechen, er durfte sogar bei einem Training teilnehmen. Zusätzlich konnte er sich auch ein Spiel des Hauptstadt-Clubs von der Spielerbank aus live ansehen.

©Make-A-Wish Foundation / zVg | Pascal hatte sowohl am Eis… ©Make-A-Wish Foundation / zVg | …als auch in der Kabine sichtlich Freude. ©Make-A-Wish Foundation / zVg | Pascal beim Handshake mit Alexander Ovechkin. ©Make-A-Wish Foundation / zVg | Pascal beim Handshake am Eis. ©Make-A-Wish Foundation / zVg | Pascal konnte endlich sein Idol, Alexander Ovechkin, treffen.

„Strahlende Augen eines Kindes bedürfen keiner weiteren Worte“

Doch in seiner Zeit in den USA und bei den Washington Capitals ist noch einiges mehr geschehen. Die „Make-A-Wish-Foundation“ erklärt es nur folgendermaßen: „Eine Schilderung all dessen, was Pascal in dieser Zeit erleben durfte, würde den Rahmen sprengen. Strahlende Augen eines Kindes, dessen Herzenswunsch erfüllt wird, bedürfen auch meist keiner weiteren Worte.“ Wie wahr!

Was ist „Make-A-Wish Österreich“? Die „Make-A-Wish“-Wunscherfüllerorganisationen sind weltweit im Einsatz. Sie erfüllen ernsthaft kranken Kindern lebensverändernde Wünsche, wie es auf den Websites heißt. Die Aufgabe, die sie sich selbst setzen, ist es, jedem dieser Kinder einen lebensverändernden Wunsch zu erfüllen. Mehr Informationen und wie ihr dabei helfen könnte, einem kranken Kind seinen Herzenswunsch zu erfüllen, erfahrt ihr auf der Homepage der „Make-A-Wish Foundation Österreich“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 07:36 Uhr aktualisiert