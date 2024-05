Verkaufsstände in Klagenfurt sollen „deutlich reduziert“ werden

Bereits Ende Jänner dieses Jahres haben wir darüber berichtet, dass sich FPÖ-Gemeinderat Andreas Skorianz an den vielen Kleiderständern in der Klagenfurter Innenstadt stört. „Das Flanieren und Genießen unserer schönen Altstadt wird so getrübt“, meinte Skorianz damals und brachte gleichzeitig einen selbstständigen Antrag in der Gemeinderatssitzung ein. In diesem forderte er eine Einschränkung der Verkaufsstände auf „ein verträgliches Maß“. Dies soll nun auch geschehen, wie der Freiheitliche Gemeinderat erklärt.

„Deutliche Reduktion“

Die Stände seien während der Corona-Zeit massiv ausgeweitet worden, um den Kaufleuten in der schwierigen Zeit entgegenzukommen. Mittlerweile würden sie jedoch beim Flanieren ein Hindernis darstellen. „Es freut mich, dass mein im Gemeinderat eingebrachter Antrag nun Früchte zeigt. Es wurde im Hauptausschuss beschlossen, dass nunmehr klare Regeln für die Verkaufsstände mit dem Ziel einer deutlichen Reduktion erlassen werden“, so Skorianz.