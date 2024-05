Vandalen in Wolfsberg unterwegs: „Es ist ein absoluter Wahnsinn“

Vandalen haben in Wolfsberg in der Nacht auf Montag ihr Unwesen getrieben.

Noch sind jene Vandalen, die im Bereich der städtischen Markuskirche und der Stiege zum dortigen Schulplatz blaue Farbe versprüht haben, unbekannt. Geht es aber nach dem Bürgermeister von Wolfsberg (Kärnten), Hannes Primus, dann wird das nicht allzu lange der Fall sein. Einzig verstehen kann er nicht, was jemanden dazu treibe, so etwas zu tun, wie er nun auf Facebook schreibt.

Genauer Schaden ist noch nicht bekannt

„Hier braucht es eine Spezialreinigung und das kostet enorm viel Geld“, schreibt er in dem Posting weiter. Anzeige habe man bereits erstattet, der genaue Schaden ist aktuell noch nicht bekannt und wird ermittelt. Die Vandalen dürften, so Primus, in der Nacht auf den gestrigen Montag, den 27. Mai, zugegen gewesen sein. Er bittet nun darum, falls jemand etwas gesehen oder mitbekommen haben sollte, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wolfsberg weiterzugeben.