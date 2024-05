Viele neue Kameras verunsichern Villacher: „Sind das Radargeräte?“

Gleich mehrere besorgte Leser aus Villach haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen bei der Redaktion von 5 Minuten gemeldet. Der Grund waren neue Kameras, die an einigen ausgewählten Stellen im Stadtgebiet montiert wurden. „Sind das etwa Radargeräte?“, fragten viele von ihnen bei uns nach. Wir haben daraufhin nachgeforscht und nun kann Entwarnung gegeben werden: Bei den neuen Kameras handelt es sich nicht um Blitzer.

„Datenschutzkonform und anonym“

Wie die Stadt Villach auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, würden die Kameras dem Zweck der Verkehrszählung und der Pendlerstromanalyse dienen. „Sie wurden – teils temporär – an den Haupteinfahrtsstraßen in Villach angebracht“, heißt es seitens der Stadt weiter. Auch verweist man auf ein Verschlüsselungssystem, das die Nachverfolgung von Kennzeichen nicht ermöglicht. „Diese Technologie gewährt eine datenschutzkonforme und anonyme Zählung der Fahrzeuge“, erklärt man.

Drei der elf Kameras bereits demontiert

Auch die Theorie eines Lesers, es könnte sich bei den neuen Kameras um solche handeln, die in den letzten Wochen in Deutschland für Aufsehen gesorgt haben und erkennen sollen, ob man mit dem Handy am Steuer sitzt, wurden damit zerstreut. Insgesamt elf Kameras waren in den vergangenen Wochen und Monaten angebracht worden, drei von ihnen wurden bereits demontiert. Wir haben eine Liste davon für euch.