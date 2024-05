Schlägerei in Bregenz: 18-Jähriger lag verletzt am Boden

Am vergangenen Samstag kam es in Bregenz zu einer brutalen Schlägerei mit mehreren Personen. Zunächst gerieten zwei Personen, gegen 22.15 Uhr, auf einem Kiesparkplatz nahe dem Frühlingsfest aneinander. In weiterer Folge mischten sich weitere Personen in die Schlägerei ein. Die Polizei wurde verständigt und fand bei ihrer Ankunft einen 18-jährigen Mann verletzt am Boden liegend vor. Weitere Personen, die in diesem Vorfall beteiligt waren, ergriffen die Flucht. Nun bittet die Polizeiinspektion Bregenz um Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich melden. Die Täter sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, eine detailliertere Beschreibung liegt noch nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 11:20 Uhr aktualisiert