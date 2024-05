Ex-Freund stalkte Kärntner „OnlyFans“-Model Julia Schmid

St. Veit an der Glan

Julia Schmid, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Juicy Julsie, war im Herbst vergangenen Jahres als erste Kärntnerin beim Schweizer Bachelor dabei, mit 5 Minuten hat sie damals auch ein Interview geführt. Die junge Kärntnerin ist aus St. Veit an der Glan und hat sich auch bei „OnlyFans“ bereits einen Namen gemacht. Ihr Ex-Freund soll sie, wie er selbst meinte, dort groß gemacht haben, nun stand er aber vor Gericht, weil er Schmid gestalkt haben soll.

250 Seiten langer Chatverkehr

Der 30-Jährige habe der jungen Kärntnerin geholfen, sich auf „OnlyFans“ zu vermarkten. Doch die Beziehung hielt nicht lange. 250 Seiten lang war der Chatverkehr, der zeigte, wie sich die Beziehung veränderte, berichtet die „Kronen Zeitung“. Vor Gericht hat er gestern auch zugegeben, dass er Inhalte ohne die Zustimmung der Kärntnerin verbreitet hat.

160 Tagessätze teilbedingte Strafe

Doch nicht nur das, er soll die 22-Jährige auch beharrlich verfolgt und in ihrer Lebensführung beeinträchtigt haben. Der 30-Jährige wurde vom Gericht in Wien zu 160 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die Hälfte davon ist jedoch bedingt, womit eine Geldstrafe von 2.400 Euro übrig bleibt. An Schmid sollen noch zusätzliche 2.500 Euro gehen.