Teure Radsätze im Visier: Rumänische Diebesbande ausgeforscht

Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelte seit November 2023 gegen eine rumänische Tätergruppe, die zwischen 30. September 2023 und 14. November 2023 Felgendiebstähle begangen haben soll.

Radsätze um mehrere Zehntausend Euro gestohlen

Die vorerst unbekannten Täter stahlen aus Autohäusern hochwertige Leichtmetallfelgen der BMW M-Serie sowie Mercedes AMG/Maybach. Mittels Wagenheber und Pflastersteinen bockten sie die zum Verkauf stehenden Fahrzeuge auf und demontierten die Radsätze. Insgesamt wurden zehn Radsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Diese dürften sie mittels Anhänger aus dem Bundesgebiet verbracht und in Rumänien verkauft haben.

Tatverdächtige ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Beamten die fünf Tatverdächtigen aus. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Drei Tatverdächtige (30, 32, 35) wurden Anfang April 2024 bei der Einreise von Ungarn nach Rumänien am Grenzübergang Nadlac festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Rumänien in Haft. Ein weiterer 32-Jähriger wurde Ende April 2024 in der Nähe von Stockholm festgenommen. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde Anfang April 2024 in London festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Bei seiner Einvernahme war er umfassend geständig und belastete seine Mittäter.

Europaweite Delikte

Die europaweit agierende Tätergruppe ist bereits in Norwegen, Schweden, Spanien, Rumänien und Großbritannien wegen einschlägiger Delikte amtsbekannt.