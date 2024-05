Ehrenzeichen für Toni Faber: Bürgermeister Ludwig ehrt Dompfarrer

In einer feierlichen Zeremonie im Beisein von Familie, Freunden und zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, lobte Ludwig Fabers beeindruckendes Engagement und bezeichnete ihn als „echten Glücksfall“ und „verlässlichen Partner“.

„Toni stellt immer das Gemeinsame über das Trennende“

„Toni Faber stellt immer das Gemeinsame über das Trennende“, sagte Ludwig in seiner Rede. „Er ist sowohl ein Gottesmann als auch ein Menschenfreund, der keine Berührungsängste kennt und auch mit Anders- und Nichtgläubigen in den Dialog tritt.“ Besonders hervor hob Ludwig Fabers Rolle als Vorreiter bei der Segnung homosexueller Paare, was ihn in die Kirchengeschichte eingehen lasse.

© Stadt Wien/Christian Jobst Bürgermeister Ludwig ehrte „Dompfarrer“ Toni Faber mit Goldenem Ehrenzeichen

„Apostel der Vielfalt“

Seit 1997 wirkt Faber als Dompfarrer und „Brückenbauer“. Ludwig betonte: „Er ist der bekannteste Geistliche Österreichs und beherrscht die mediale Öffentlichkeit“, etwa durch seine Impfstation im Stephansdom während der Pandemie. Fabers Credo „Solidarität und Liebe statt Ausgrenzung und Hass“ und seine Fähigkeit, Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben, wurden besonders gelobt. Das Goldene Ehrenzeichen stehe für seine „gelebte Mitmenschlichkeit“.