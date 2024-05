Massiver Urlaubsverkehr: Hier könnte es sich in Kärnten stauen

Jedoch wird es sich bereits ab Mittwochnachmittag an vielen Stellen stauen, machen sich doch da schon österreichische Kurzurlauber zum verlängerten Wochenende auf den Weg in Richtung obere Adria und Südtirol. Am Samstag wird es sich dann in die entgegengesetzte Richtung stauen. Vor allem vor dem Karawankentunnel könnten sich dann längere Wartezeiten ergeben. Die wichtigsten Staupunkte aus Kärntner Sicht zeichnet der „ÖAMTC“ nun wie folgt.

Hier könnte es sich in Kärnten stauen: A2 Süd Autobahn: Villach bis Villach-Faaker See und Velden-Ost bis Velden-West

A10 Tauernautobahn: Im Bereich der Baustelle beim Knoten Spittal

A11 Karawanken Autobahn: Vor dem Karawankentunnel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2024 um 09:34 Uhr aktualisiert