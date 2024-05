Kuriose Rettungsaktion: Schlange verirrte sich in Alfa Romeo

St. Veit an der Glan

„Ein ARBÖ-Mitglied bemerkte eine kleine Schlange, die im Bereich der vorderen Stoßstange seines Alfa Romeos heraushing“, erklärt der ARBÖ auf seiner Facebook-Seite. Die kuriose Rettungsaktion hat sich dann im Prüfzentrum des Automobilclubs in St. Veit an der Glan ereignet, wo die ARBÖ-Mitarbeiter Thomas und Patrick vorsichtig und mit viel Geduld das verirrte Tierchen befreiten. „Zum Glück ist alles gut gegangen und unser schuppiger Freund konnte wohlbehalten in die Freiheit entlassen werden“, heißt es seitens des ARBÖ abschließend.